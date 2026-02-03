Глава МИД Финляндии отвергла призывы к диалогу с Россией

«Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», — приводит ее слова немецкая газета Die Welt.
По словам главы финского МИД, для любого телефонного разговора с российским лидером необходимо предварительное согласование целей в Европе, однако на данный момент такой стратегии не существует. Она подчеркнула, что разговор с Путиным не означал бы изменение курса или сближение с Россией.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше