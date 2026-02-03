Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Финляндии отвергла призывы к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 3 февраля категорически отвергла призывы Франции, Италии и других стран начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Известия

«Телефонный разговор между европейцами и Путиным в настоящее время послал бы совершенно неверный сигнал», — приводит ее слова немецкая газета Die Welt.

По словам главы финского МИД, для любого телефонного разговора с российским лидером необходимо предварительное согласование целей в Европе, однако на данный момент такой стратегии не существует. Она подчеркнула, что разговор с Путиным не означал бы изменение курса или сближение с Россией.

Бывший премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми 2 февраля сообщила, что Финляндии придется восстановить отношения с Россией по окончании украинского конфликта. Она также считает, что Финляндии хорошие отношения с Россией необходимы намного больше, чем другим странам Евросоюза (ЕС).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше