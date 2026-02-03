ЕС необходима новая политика безопасности в Арктике, заявила Каллас

«Настало время для новой арктической политики ЕС, которая отражала бы время, в котором мы живём, и мир, который мы хотим видеть, включая безопасную Арктику для Европейского союза. Крайне важно основывать её на прочных партнёрствах в Арктике. Это означает тесное сотрудничество с Норвегией, Канадой и Исландией, с которыми у нас уже есть тесные связи и с которыми у нас есть или скоро будут, — в случае Исландии — соглашения о безопасности и оборонном партнёрстве», — сказала она.