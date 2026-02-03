FT: Китай и Россия могут оказаться бенефициарами арктических выходок Трампа

Китай стремится использовать любую возможность, чтобы вырваться из американского «окружения и сдерживания», каким его воспринимают в Пекине. У Китая, как подчеркивает Кардон, нет причин бросать вызов США в Западном полушарии, его ВМФ не присутствует у берегов Гренландии и не контролирует Панамский канал, поэтому Китай может разыгрывать свои самые сильные карты прямо на американском «заднем дворе».