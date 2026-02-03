FT: Китай и Россия могут оказаться бенефициарами арктических выходок Трампа

Каждый промах администрации Трампа в Западном полушарии открывает Китаю новые, ранее недоступные торговые пути и возможности для влияния. В условиях распада старого мирового порядка, Китай — как относительно стабильная и предсказуемая держава — естественным образом заполняет образующийся вакуум, говорится в статье.
Пока Трамп подрывает Pax Americana в Западном полушарии, председатель КНР Си Цзиньпин укрепляет позиции Китая в западной части Тихого океана, где сосредоточены его ключевые стратегические интересы. Китайские вооруженные силы, пользуясь переброской ВМС США в Карибский бассейн и на Ближний Восток, получают все большую свободу действий в районе Тайваня, считает Кардон.
Китай стремится использовать любую возможность, чтобы вырваться из американского «окружения и сдерживания», каким его воспринимают в Пекине. У Китая, как подчеркивает Кардон, нет причин бросать вызов США в Западном полушарии, его ВМФ не присутствует у берегов Гренландии и не контролирует Панамский канал, поэтому Китай может разыгрывать свои самые сильные карты прямо на американском «заднем дворе».
Реальный доступ Китая к Северному Ледовитому океану находится на противоположной стороне планеты: он проходит вокруг Японии, через Алеутские острова США и далее через Берингов пролив в российскую Арктику. Северный морской путь, пролегающий вдоль российского арктического побережья, становится для Китая экспресс-маршрутом, открывающим доступ к обширным российским запасам энергии и полезных ископаемых, а также к прибыльным рынкам Северной Европы.
Между тем Канада вынуждена искать поддержки у Пекина, выбирая наименее плохой вариант из доступных великих держав. Китай становится единственной реальной «страховочной» альтернативой для «средних держав», которые стремятся защититься от американской угрозы.
Хотя Атлантика и Карибский бассейн останутся «внутренними водоемами» США, Китай будет все свободнее расширять влияние как в своем регионе, так и по всему миру, приходит к выводу Кардон.