Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Китай и Россия могут оказаться бенефициарами арктических выходок Трампа

Агрессивные действия США в отношении противников и союзников меняют стратегическую географию мира. Бенефициарами хаотичной кампании Дональда Трампа в отношении стран НАТО и его стремления «заполучить» Гренландию могут стать Россия и Китай, пишет Исаак Кардон в статье для британской газеты Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Willian Justen de Vasconcellos/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Каждый промах администрации Трампа в Западном полушарии открывает Китаю новые, ранее недоступные торговые пути и возможности для влияния. В условиях распада старого мирового порядка, Китай — как относительно стабильная и предсказуемая держава — естественным образом заполняет образующийся вакуум, говорится в статье.

Пока Трамп подрывает Pax Americana в Западном полушарии, председатель КНР Си Цзиньпин укрепляет позиции Китая в западной части Тихого океана, где сосредоточены его ключевые стратегические интересы. Китайские вооруженные силы, пользуясь переброской ВМС США в Карибский бассейн и на Ближний Восток, получают все большую свободу действий в районе Тайваня, считает Кардон.

На его взгляд, в сложившейся благоприятной обстановке Китай может позволить себе выжидательную тактику, накапливая силы и ресурсы для будущих противостояний у своих границ.

Китай стремится использовать любую возможность, чтобы вырваться из американского «окружения и сдерживания», каким его воспринимают в Пекине. У Китая, как подчеркивает Кардон, нет причин бросать вызов США в Западном полушарии, его ВМФ не присутствует у берегов Гренландии и не контролирует Панамский канал, поэтому Китай может разыгрывать свои самые сильные карты прямо на американском «заднем дворе».

Гренландский маневр Трампа демонстрирует его слабое понимание арктической географии и ошибочную оценку стратегических возможностей Китая, говорится в статье.

Реальный доступ Китая к Северному Ледовитому океану находится на противоположной стороне планеты: он проходит вокруг Японии, через Алеутские острова США и далее через Берингов пролив в российскую Арктику. Северный морской путь, пролегающий вдоль российского арктического побережья, становится для Китая экспресс-маршрутом, открывающим доступ к обширным российским запасам энергии и полезных ископаемых, а также к прибыльным рынкам Северной Европы.

Администрация Трампа, по мнению Кардона, игнорирует истинную стратегическую угрозу, которую Китай представляет на другом конце Азии, особенно в водах и воздушном пространстве Аляски.

Между тем Канада вынуждена искать поддержки у Пекина, выбирая наименее плохой вариант из доступных великих держав. Китай становится единственной реальной «страховочной» альтернативой для «средних держав», которые стремятся защититься от американской угрозы.

Хотя Атлантика и Карибский бассейн останутся «внутренними водоемами» США, Китай будет все свободнее расширять влияние как в своем регионе, так и по всему миру, приходит к выводу Кардон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше