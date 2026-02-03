Ричмонд
Лукашенко больше не даст Витебской области отсрочек по долгам: «Надо платить»

Лукашенко заявил, что больше не даст Витебской области отсрочек по долгам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития, заявил, что больше не даст указанной области отсрочек по долгам. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства отверг предложения, касавшиеся очередной реструктуризации долгов в агропромышленном комплексе Витебской области. В момент совещания ему было предложено подписать соответствующий указ.

Александр Лукашенко заявил, что помощь будет оказываться под конкретный результат и без всяких указов.

— Деньги надо отдавать тремя пальцами тем, кто вернет завтра. Поэтому никаких указов не будет. О реструктуризации, еще чем-то и так далее. Будет копейка тремя пальцами. Никаких отсрочек, рассрочек не будет. По долгам нужно платить, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко высказался о ситуации в Витебской области: «На плечах тащить не будем».

А еще раскрыл, с чего должен начать в Витебской области новый глава Александр Рогожник. Также президент оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси: «Это же моральное уродство».

