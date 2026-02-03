Лукашенко больше не даст Витебской области отсрочек по долгам: «Надо платить»

— Деньги надо отдавать тремя пальцами тем, кто вернет завтра. Поэтому никаких указов не будет. О реструктуризации, еще чем-то и так далее. Будет копейка тремя пальцами. Никаких отсрочек, рассрочек не будет. По долгам нужно платить, — подчеркнул президент Беларуси.