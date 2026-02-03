МИНСК, 2 фев — Sputnik. Начался очередной этап проверки готовности Вооруженных сил Беларуси по плану Минобороны и Генштаба, об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.
«Сегодня мы начали очередной этап проверки готовности Вооруженных Сил. Подвергается проверке одно из соединений войск Западного оперативного командования», — приводит его слова пресс-служба министерства обороны.
Во вторник министр прибыл в отдельную механизированную бригаду Западного оперативного командования. Он вручил командиру бригады распоряжение на приведение в готовность к выполнению задач по предназначению ряда воинских частей и подразделений 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
Военные должны будут в короткие сроки подготовить вооружение, военную и специальную технику к выходу в новые районы, где с пройдут занятия по боевой подготовке.
Особое внимание в ходе проверки уделят управлению, подготовке и совершению маршей, отработке задач охраны и маскировки, а также противодействию диверсионно-разведывательным группам противника и беспилотников в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы.
Глава ведомства подчеркнул, что погодные условия не являются препятствием для выполнения задач по предназначению.
«Сегодня, работая с командирами подразделений, отметил, что если в таких погодных условиях мы будем готовы и способны выполнять боевые задачи, то нам никакой враг не страшен», — полагает министр.
Он обратил внимание, что военнослужащие обеспечены теплыми вещами, «настроение неплохое, все настроены выполнить задачу».
По словам генерал-лейтенанта, проверки надо проводить постоянно — это позволяет на практике увидеть проблемные вопросы и недостатки.
«Естественно, мы на них реагируем, закладываем в последующие планы и опять их перепроверяем», — рассказал Хренин.
Министр также уточнил, что проверка такого масштаба — не первая в Вооруженных силах страны: за прошлые годы были проконтролированы четыре крупных соединения.
Масштабная проверка Вооруженных сил в соответствии с поручением главы государства началась 16 января. Она проходит под личным контролем президента.