Кто стал первым замначальника Департамента коммуникаций АП Узбекистана

Назначение произведено соответствующим Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Узбекистана стал Акрамжон Фозилов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.

«Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Фозилов Акрамжон Муроджон угли назначен на должность первого заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

До назначения Фозилов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.