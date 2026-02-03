Кто стал первым замначальника Департамента коммуникаций АП Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Первым заместителем начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Узбекистана стал Акрамжон Фозилов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
«Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Фозилов Акрамжон Муроджон угли назначен на должность первого заместителя начальника Департамента коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
До назначения Фозилов занимал должность председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.