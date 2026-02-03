Зеленский изменит подход к переговорам после удара России

Тогда же Зеленский заявил, что переговоры находятся на сложной стадии и их результат пока неочевиден. По его словам, Киев продолжает рассчитывать на четкие гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Вместе с этим украинский лидер отказался от предложения приехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на гарантии безопасности.