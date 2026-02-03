Полковник Ходаренок: РФ не будет повторять на Кубе советскую операцию «Анадырь»

Однако в этом плане обратимся к тексту американской Стратегии национальной безопасности (NSS), опубликованной в декабре 2025 года. «После долгих лет забвения Соединенные Штаты вновь утвердят и будут применять доктрину Монро, чтобы восстановить американское превосходство в Западном полушарии и защитить нашу родину и наш доступ к ключевым географическим объектам во всем регионе. Мы лишим конкурентов за пределами полушария возможности размещать силы или другие угрожающие возможности, а также владеть стратегически важными активами или контролировать их в нашем полушарии», — говорится в документе.