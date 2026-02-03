Лукашенко сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Я все время вам говорю, вы — кто-то меня слышит, кто-то — нет — думаю, наконец-то Александр Генрихович (премьер-министр Турчин. — Ред.) займет правильную позицию в правительстве. «Ну ничего страшного в Витебской области, все хорошо», — цитата от Турчина. Не все хорошо, там катастрофа может быть завтра, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что часто приводит в пример ситуацию с падежом скота — коров и телят. Обращаясь к чиновникам, он напомнил, что некоторые из них во втором и третьем колене, а кто-то и в первом, деревенские люди:
— Если нет коров — нет телят. Но если нет коров и телят, Горлов (министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. — Ред.) думает, что будет — не будет ни мяса, ни молока. Понимаете? Опять 90-е годы. Конечно, они уже не будут.
Президент, обращаясь к главе Совета Республики Наталье Кочановой, отметил, что она должна помнить о том, что происходило в 90-е годы.
— Когда есть было нечего, и мы с тобой любовались и Сергеенко рядом с нами (глава Палаты представителей Игорь Сергеенко. — Ред.), на голые полки. Но он был генералом. Ему там может быть что-нибудь и перепадало, — заметил глава Беларуси.
По словам президента, проблема с падежом скота не решена в Беларуси (подробнее мы писали здесь):
— И это не только Герасимов (глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов. — Ред.) вреднючий этот информирует меня. Мы с вами имеем единую точку зрения, что с падежом скота мы не справились. И всякие пустые разговоры: что там неправильно учитывали, что там населению что-то отдавали, передавали, рубили, косили и прочее. Эту болтовню бросьте! Оцените правильно ситуацию, кто не оценил, но она для меня понятна.
