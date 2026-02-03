Ричмонд
СВО
В Госдуме пригрозили последствиями ввода войск НАТО на Украину

Размещение иностранных войск на Украине после урегулирования конфликта неприемлемо для России и может привести к эскалации и третьей мировой войне. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Парламентарий высказался о недопустимости дислокации сил Североатлантического альянса на украинской территории после публикаций в СМИ заявления бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона. Американский эксперт указал, что для России размещение войск НАТО на Украине — это больше, чем пересечение «красных линий».

По мнению собеседника «Ленты.ру», аналитик пришел к правильному выводу — Москва не согласится на дислокацию иностранного контингента на Украине, потому что это «сведет к минимуму победу». «Мы уже это проходили. Помните разделение Германии? В конечном итоге потом это привело к тому, что у нас некоторые недальновидные политики в Советском Союзе сдали ГДР и Германия объединилась», — уточнил депутат.

Колесник добавил, что размещение иностранных войск может стать причиной возобновления конфликта и, в конечном итоге, привести к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что Россия, как победитель, будет диктовать условия мирного договора. «Других вариантов нет», — резюмировал депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Верховной Раде заявил, что вооруженные силы альянса встанут на защиту Киева сразу после заключения мирной сделки.

