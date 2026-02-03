В Госдуме пригрозили последствиями ввода войск НАТО на Украину

По мнению собеседника «Ленты.ру», аналитик пришел к правильному выводу — Москва не согласится на дислокацию иностранного контингента на Украине, потому что это «сведет к минимуму победу». «Мы уже это проходили. Помните разделение Германии? В конечном итоге потом это привело к тому, что у нас некоторые недальновидные политики в Советском Союзе сдали ГДР и Германия объединилась», — уточнил депутат.