Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Андрей Бочаров встретился с представителями студии Грекова

Участники обсудили вопросы создания мемориального комплекса, посвященного СВО.

Источник: Администрация Волгоградской области

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров встретился с представителями студии военных художников имени Митрофана Грекова. Участники обсудили вопросы создания мемориального комплекса, посвященного СВО.

Совместно с молодежью и общественностью уже сформирована его концепция, напоминают в пресс-службе обладминистрации. Ее одобрили военнослужащие, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Памятник будет размещен в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана.

«Он должен стать составной частью комплекса, посвященного защитникам Отечества», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Художники представили первые творческие результаты для обсуждения.