Губернатор Андрей Бочаров встретился с представителями студии Грекова

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров встретился с представителями студии военных художников имени Митрофана Грекова. Участники обсудили вопросы создания мемориального комплекса, посвященного СВО.
Совместно с молодежью и общественностью уже сформирована его концепция, напоминают в пресс-службе обладминистрации. Ее одобрили военнослужащие, которые находятся в зоне специальной военной операции.
Памятник будет размещен в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана.
«Он должен стать составной частью комплекса, посвященного защитникам Отечества», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Художники представили первые творческие результаты для обсуждения.