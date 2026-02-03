Какие права закрепляют за казахстанцами в Конституции

«Неизменно защищаемыми остались права на свободу совести и передвижения, на труд, жилище, собственность и охрану здоровья. По смертной казни. В действующей Конституции она “запрещается”, в проекте “запрещена”. Разница в несколько букв, а семантически мы фиксируем состоявшееся решение, возведенное в конституционный абсолют. Сохранение секулярного характера нашей страны считаю правильным: Казахстан не возвеличивает одну религию над другой, пресекает давление как на атеистов, так и на верующих, обеспечивая полную свободу совести. Светский характер укрепляет институциональный баланс и гарантирует, что права граждан, особенно женщин и детей, не будут ущемляться по технологическим или теологическим доктринам. Это актуально в контексте похищения невест, принуждения их к браку, в том числе по религиозным обрядам. Именно поэтому мы всецело поддерживаем новую норму в Конституции, искореняющую эти рудименты: брак должен регистрироваться только государством, мужчины и женщины в нем равноправны», — резюмировал уполномоченный по правам человека.