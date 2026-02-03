Какие права закрепляют за казахстанцами в Конституции

Артур Ластаев отметил, что в проекте Конституции все права и свободы человека сохранены, а в некоторых вопросах усилены.
«В Преамбуле впервые в истории нашей страны декларируется неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан: теперь это также закреплено одним из принципов деятельности государства. Таким образом, приоритет прав человека органично встраивается в “ДНК” всех основных общественных институтов, кумулятивно это создает и задает ценностные ориентиры государства и его граждан», — сказал он.
Переименование раздела, посвященного правам человека, по его словам, в очередной раз подчеркивает их первостепенную роль, а сам раздел фундаментально опирается на три кита — права, свободы и обязанности.
«По личной неприкосновенности. По проекту, содержание под стражей допускается только по судебному решению, сроки внесудебного задержания отсылают на закон. Право на правосубъектность, на защиту своих прав и свобод законными способами, включая необходимую оборону, в новой редакции сохраняется. Возможность активного противодействия преступным посягательствам органически дополняет абсолютное право на жизнь, поскольку направлено на предотвращение произвольного и незаконного лишения жизни, обеспечивая реальную, а не формальную охрану данного естественного блага», — подчеркнул омбудсмен.
Он также добавил, что с учетом стремительной цифровизации проект уточняет, что неприкосновенность частной жизни, охраняемой законом тайны персональных данных, гарантируется в условиях новых технологий.
«Чтобы избежать цифрового хаоса в современном мире, детализация в Конституции положения по свободе слова уже давно должна была стать неизбежностью. В условиях информационной среды особую значимость приобретает баланс между свободой выражения мнений и ответственностью за последствия публичных высказываний. Этот баланс необходим для защиты прав других лиц и устойчивого развития общества», — заявил Артур Ластаев.
В целом, по его данным, в проекте Конституции также устанавливаются, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми.
«Неизменно защищаемыми остались права на свободу совести и передвижения, на труд, жилище, собственность и охрану здоровья. По смертной казни. В действующей Конституции она “запрещается”, в проекте “запрещена”. Разница в несколько букв, а семантически мы фиксируем состоявшееся решение, возведенное в конституционный абсолют. Сохранение секулярного характера нашей страны считаю правильным: Казахстан не возвеличивает одну религию над другой, пресекает давление как на атеистов, так и на верующих, обеспечивая полную свободу совести. Светский характер укрепляет институциональный баланс и гарантирует, что права граждан, особенно женщин и детей, не будут ущемляться по технологическим или теологическим доктринам. Это актуально в контексте похищения невест, принуждения их к браку, в том числе по религиозным обрядам. Именно поэтому мы всецело поддерживаем новую норму в Конституции, искореняющую эти рудименты: брак должен регистрироваться только государством, мужчины и женщины в нем равноправны», — резюмировал уполномоченный по правам человека.
30 января 2026 года государственный советник Казахстана Ерлан Карин озвучил основные принципы деятельности Республики Казахстан.