FT: Украина и Запад согласовали план действий на случай срыва прекращения огня

Украина и страны Запада подписали план поддержки возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом, утверждает Financial Times. В документе предусмотрен «скоординированный военный ответ» в случае нарушения Россией мира на Украине. Он допускает в том числе прямое участие армий Европы и США. Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что «коалиция желающих» разместит на украинской территории войска сразу после окончания конфликта.