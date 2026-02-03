«Чтобы загорался свет не в шесть часов вечера». Лукашенко требует изменить освещение на улицах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, которое состоялось 3 февраля, потребовал изменить режим освещения на белорусских улицах. Подробности пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что утром освещение на улицах отключается слишком поздно, а включается очень рано, когда на улице и так довольно светло.
— Выеду в Острошицком Городке, к примеру, и в других деревнях. Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех, — заявил президент.
Александр Лукашенко предупредил чиновников о том, что они будут платить минимум из своего кармана. По его словам, на улицах горят фонари, все сияет: Минская область и туда дальше — все горит. Он поинтересовался:
— Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет — все фонари горят.
Президент уточнил, что поручил с указанным вопросом разобраться, и ему было доложено о том, что якобы фотоэлементы работают некорректно.
— Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — 4−5 часов (лишних. — Ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы, — заявил глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси завтра может произойти катастрофа.
Тем временем глава государства высказался о ситуации в Витебской области: «На плечах тащить не будем». Также президент оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси: «Это же моральное уродство».