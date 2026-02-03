«Щелчком пальцев не получится»: эксперт о планах Макрона в Африке

Ранее СВР России сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки.
Политолог Павел Тимофеев напоминает, что у Франции всегда были интересы в Африке и она продолжает бороться за влияние в ряде стран континента. В частности, эксперт привел пример эвакуацию президента Мадагаскара на французском военном самолете в конце прошлого года. Данную операцию провели после согласования с Эммануэлем Макроном. Французская сторона тогда подчеркнула, что не участвует в разрешении внутриполитического кризиса на Мадагаскаре.
Франция продолжает бороться за сохранение влияния в Африке и, при случае, там, где будет удобно, скорее всего, она не будет брезговать какими-то военными средствами.
При этом эксперт призывает не переоценивать влияние Парижа, у которого на африканском континенте есть серьезные конкуренты в лице США, Китая, Турции и некоторых монархий Персидского залива.
Сказать, что все готовы работать с французами и жаждут скажем так, возвращения Франции, нельзя. В Париже это понимают, поэтому иллюзии тут не строят. У Франции есть, безусловно, определенные возможности для воздействия на отдельные страны или регионы Африки. Но в целом глобально, вот так по щелчку пальцев, повлиять на развитие сложной жизни Африки вряд ли Франция сможет.
