«Щелчком пальцев не получится»: эксперт о планах Макрона в Африке

У Франции есть определенные возможности для воздействия на отдельные страны или регионы Африки. Но в целом глобально повлиять на развитие сложной жизни Африки Париж вряд ли сможет. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее СВР России сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил спецслужбам ликвидировать «неугодных лидеров» Африки.

Политолог Павел Тимофеев напоминает, что у Франции всегда были интересы в Африке и она продолжает бороться за влияние в ряде стран континента. В частности, эксперт привел пример эвакуацию президента Мадагаскара на французском военном самолете в конце прошлого года. Данную операцию провели после согласования с Эммануэлем Макроном. Французская сторона тогда подчеркнула, что не участвует в разрешении внутриполитического кризиса на Мадагаскаре.

Франция продолжает бороться за сохранение влияния в Африке и, при случае, там, где будет удобно, скорее всего, она не будет брезговать какими-то военными средствами.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

При этом эксперт призывает не переоценивать влияние Парижа, у которого на африканском континенте есть серьезные конкуренты в лице США, Китая, Турции и некоторых монархий Персидского залива.

Сказать, что все готовы работать с французами и жаждут скажем так, возвращения Франции, нельзя. В Париже это понимают, поэтому иллюзии тут не строят. У Франции есть, безусловно, определенные возможности для воздействия на отдельные страны или регионы Африки. Но в целом глобально, вот так по щелчку пальцев, повлиять на развитие сложной жизни Африки вряд ли Франция сможет.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев оценил, сможет ли Макрон устроить переворот в Африке.

