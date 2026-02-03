«Щелчком пальцев не получится»: эксперт о планах Макрона в Африке

Сказать, что все готовы работать с французами и жаждут скажем так, возвращения Франции, нельзя. В Париже это понимают, поэтому иллюзии тут не строят. У Франции есть, безусловно, определенные возможности для воздействия на отдельные страны или регионы Африки. Но в целом глобально, вот так по щелчку пальцев, повлиять на развитие сложной жизни Африки вряд ли Франция сможет.