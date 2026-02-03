В Госдуме назвали обязательные условия нового ядерного договора

По его словам, обновленная договоренность должна быть скорректирована с учетом трансформаций вооружений. Депутат предположил, что контроль за количеством ядерных боеголовок может быть уже не столь важен. «Если раньше считали число носителей, число боеголовок, то теперь все меняется с появлением гиперзвуковых систем, систем противовоздушной обороны», — объяснил политик.