В Госдуме назвали обязательные условия нового ядерного договора

Парламентарий напомнил, что когда заключался Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), то были ясны возможности участников соглашения. Собеседник «Ленты» добавил, что сейчас ситуация в мире стала сложнее, поэтому в соглашении требуется предусмотреть разные варианты. «Как минимум новый режим контроля должен быть более многофакторным и включать больше участников», — отметил парламентарий.
По его словам, обновленная договоренность должна быть скорректирована с учетом трансформаций вооружений. Депутат предположил, что контроль за количеством ядерных боеголовок может быть уже не столь важен. «Если раньше считали число носителей, число боеголовок, то теперь все меняется с появлением гиперзвуковых систем, систем противовоздушной обороны», — объяснил политик.
Напомним, срок действия договора СНВ-3 между США и РФ прекращает действие 5 февраля. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что Москва и Вашингтон могут провести переговоры о возобновлении действия соглашения даже после этой даты. Он подчеркнул, что среди подписантов нового договора должны быть Китай, Великобритания и Франция.