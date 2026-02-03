WP: США пожалеют, что настроили против себя «средние державы»

Если союзники США будут меньше зависеть от Америки в вопросах торговли и безопасности, ими станет гораздо труднее управлять и у них будет меньше поводов вести бизнес с Америкой. Кроме того, США могут лишиться своих зарубежных военных баз, которые они используют для демонстрации силы. Если «средние державы» в итоге смогут объединиться, они вряд ли будут скучать по эпохе американского господства, а вот американцы — будут, резюмирует Бут.