WP: США пожалеют, что настроили против себя «средние державы»

Премьер-министр Канады Марк Карни в своей нашумевшей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил с призывом к «средним державам» защищать свои интересы, пока великие державы грубо нарушают международный порядок, основанный на правилах. Об этом напоминает Макс Бут в статье для американской газеты The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Одним из примеров таких нарушений стали угрозы президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию и его карательные тарифы в отношении ближайших союзников США, говорится в статье.

Средние державы должны действовать сообща, потому что, если мы не за столом переговоров, мы — в меню.

Марк Карни
премьер-министр Канады

По мнению Бута, если бы эти страны могли действовать сообща, они стали бы самостоятельной сверхдержавой. Но у них нет единства: тогда как Россия, Китай и США — это национальные государства, НАТО состоит из 32 государств, а Европейский союз — из 27.

Поэтому, как считает Бут, Великобритания должна воссоединиться с Европейским союзом, а Украина и Канада — присоединиться к нему. Канада является частью Европы по духу, утверждает Бут. Далее Евросоюз должен отменить свое требование о единогласии, чтобы такие страны, как Венгрия или Словакия, не могли блокировать коллективные действия, говорится в статье.

Кроме того, Евросоюз должен наладить новый «четырехсторонний» диалог между Европой, Австралией, Японией и Южной Кореей, который приведет к глобализации НАТО или созданию ее азиатского аналога.

Евросоюз тем временем должен работать над созданием европейской армии. Странам Евразии также необходимо расширить свой оборонный потенциал, чтобы они больше не зависели от непостоянной политики администрации Трампа.

Более того, многим западным странам теперь, когда они больше не могут рассчитывать на США, следует обзавестись собственными средствами ядерного сдерживания, убежден Бут.

Он указывает, что такие разговоры уже ведутся в Канаде, Германии, Польше, Южной Корее и даже Японии.

Бут напоминает, что западные страны уже заключили соглашения о свободной торговле, чтобы уменьшить свою зависимость от США. Евросоюз подписал торговые соглашения с Индией и пятью южноамериканскими странами, а Канада налаживает более тесные торговые связи с Китаем и Катаром.

Трампа, возможно, устраивает, что союзники США решили идти «своим путем», но будущие американские президенты могут быть недовольны последствиями.

Если союзники США будут меньше зависеть от Америки в вопросах торговли и безопасности, ими станет гораздо труднее управлять и у них будет меньше поводов вести бизнес с Америкой. Кроме того, США могут лишиться своих зарубежных военных баз, которые они используют для демонстрации силы. Если «средние державы» в итоге смогут объединиться, они вряд ли будут скучать по эпохе американского господства, а вот американцы — будут, резюмирует Бут.

