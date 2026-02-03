WP: США пожалеют, что настроили против себя «средние державы»

Одним из примеров таких нарушений стали угрозы президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию и его карательные тарифы в отношении ближайших союзников США, говорится в статье.
Средние державы должны действовать сообща, потому что, если мы не за столом переговоров, мы — в меню.
По мнению Бута, если бы эти страны могли действовать сообща, они стали бы самостоятельной сверхдержавой. Но у них нет единства: тогда как Россия, Китай и США — это национальные государства, НАТО состоит из 32 государств, а Европейский союз — из 27.
Поэтому, как считает Бут, Великобритания должна воссоединиться с Европейским союзом, а Украина и Канада — присоединиться к нему. Канада является частью Европы по духу, утверждает Бут. Далее Евросоюз должен отменить свое требование о единогласии, чтобы такие страны, как Венгрия или Словакия, не могли блокировать коллективные действия, говорится в статье.
Евросоюз тем временем должен работать над созданием европейской армии. Странам Евразии также необходимо расширить свой оборонный потенциал, чтобы они больше не зависели от непостоянной политики администрации Трампа.
Он указывает, что такие разговоры уже ведутся в Канаде, Германии, Польше, Южной Корее и даже Японии.
Бут напоминает, что западные страны уже заключили соглашения о свободной торговле, чтобы уменьшить свою зависимость от США. Евросоюз подписал торговые соглашения с Индией и пятью южноамериканскими странами, а Канада налаживает более тесные торговые связи с Китаем и Катаром.
Если союзники США будут меньше зависеть от Америки в вопросах торговли и безопасности, ими станет гораздо труднее управлять и у них будет меньше поводов вести бизнес с Америкой. Кроме того, США могут лишиться своих зарубежных военных баз, которые они используют для демонстрации силы. Если «средние державы» в итоге смогут объединиться, они вряд ли будут скучать по эпохе американского господства, а вот американцы — будут, резюмирует Бут.