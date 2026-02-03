Казахстан и Турция готовятся к запуску крупного нефтяного проекта в Каспийском море

От переговоров к конкретным решениям.
В Астане состоялась рабочая встреча специалистов АО НК «КазМунайГаз» и делегации турецкой государственной нефтегазовой компании Turkish Petroleum Corporation. Основная тема — дальнейшие шаги по совместным проектам и готовность перейти от обсуждений к практической реализации геологоразведки.
Ключевым пунктом повестки стал проект «Большой Жамбыл». Стороны обсудили возможность начала активной фазы работ, включая бурение разведочной скважины проектной глубиной до 4500 метров. Для Северного Каспия это серьезный этап, требующий не только инвестиций, но и высокой технологической готовности.
Почему именно «Большой Жамбыл».
Интерес турецкой стороны к проекту сформировался не на пустом месте. Ранее специалисты TPAO приняли участие в детальных технических сессиях и получили доступ к данным так называемого дата-рума. Речь идет о полном массиве геологических и сейсмических материалов по перспективным участкам, которые позволили провести углубленный анализ ресурсного потенциала.
По итогам изучения именно «Большой Жамбыл» был выбран как приоритетный офшорный проект для дальнейшей технико-экономической оценки. Это означает, что турецкие партнеры видят в нем реальный коммерческий потенциал и готовы рассматривать участие на более глубоком уровне.
Северный Каспий как точка роста.
Проект «Большой Жамбыл» вписывается в более широкую стратегию Казахстана по развитию шельфовых проектов и привлечению международных партнеров к освоению сложных, но перспективных участков. Северный Каспий остается регионом с высоким ресурсным потенциалом, однако требует современных технологий, опыта работы в офшорных условиях и взвешенного подхода к инвестициям.
Для Турции участие в таком проекте — это не только доступ к новым ресурсам, но и укрепление позиций в Каспийском регионе, где энергетическое сотрудничество все чаще становится частью большой геополитики и экономики.
Что дальше.
Следующий шаг — детальная технико-экономическая оценка проекта. Именно она покажет, насколько оправдан переход к бурению и какие параметры сотрудничества могут быть предложены сторонами. Если расчеты подтвердят ожидания, «Большой Жамбыл» может стать одним из наиболее заметных совместных проектов Казахстана и Турции в нефтегазовой сфере в ближайшие годы.
Пока это еще не запуск буровой установки, но уже точно больше, чем просто обмен визитами. Это сигнал о том, что крупные международные партнерства в казахстанском нефтегазовом секторе постепенно переходят из стадии интереса в стадию реальных решений.