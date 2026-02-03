Ричмонд
Эксперт: зачем на самом деле НАТО хочет ввести войска на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, заявляя о планах по размещению европейских войск на Украине для обеспечения ее безопасности, на самом деле открывает намерение Запада заполучить часть территории этой страны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, страны Европы и НАТО отдают себе отчет в том, что Украина может прекратить существование из-за своей внешней политики. Собеседник NEWS.ru считает, что альянс намерен закрепиться на украинской территории, чтобы в этом случае большая часть региона не отошла России.

Он обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп не поддерживает идею о дислокации НАТО на Украине. Самонкин уточнил, что американские военные и миротворцы не присутствуют в зоне противостояния Москвы и Киева и не будут там размещаться в дальнейшем по решению Белого дома.

Эксперт добавил, что европейские лидеры и Трамп имеют разные цели. Европа заинтересована в развитии и укреплении НАТО, тогда как глава Белого дома планирует распустить военный союз и реформировать систему международного права.

«Европа всегда выступала за территориальный раздел территории Украины, в истории было три таких случая. Но мы видим, что США торопятся начинать конкретное противостояние с Ираном. Им поскорее нужно закрыть украинское направление», — отметил Самонкин.

Он уточнил, что европейские страны планируют «встроить натовских военных» в систему Украины. Для России это является угрозой, и Москва настаивает на том, чтобы отодвинуть границы западного блока как можно дальше.

Он резюмировал, что европейцы только заявляют о том, что их военные базы предназначены для защиты Украины, но на самом деле будут иметь задачу ассимилировать территории. Способствовать этому будут и некоммерческие организации, активность которых существенно усилится в данном регионе.

