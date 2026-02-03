К сожалению, мы пока не видим изменений в позиции России: Москва продолжает повторять максималистские требования и… продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.
На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что он «скептически» относится к перспективе возобновления взаимодействия с Кремлем. Мерц недоволен тем, что Россия отказывается от безоговорочного прекращения огня на Украине, на чем давно настаивают европейцы, пишет Euronews*. Издание указывает, что Брюссель уже связался с Киевом и Вашингтоном, чтобы донести свою «единую позицию».
Более того, Мерц пригрозил Россию тем, что цена, которую ей «придется заплатить за войну на Украине… будет расти неделя за неделей и месяц за месяцем».
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала призыв Макрона: «Я считаю, что Европе пора поговорить с Россией. Если Европа решит… общаться только с одной из двух сторон конфликта, то… она сможет внести только ограниченный вклад в процесс мирных переговоров».
В Европе начали понимать, что в некоторых случаях они «должны сами брать трубку», чтобы избежать унижения и зависимости от Белого дома, который сегодня является главным посредником в отношениях с Москвой.
* доступ к сайтам Euronews на территории РФ ограничен