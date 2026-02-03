СМИ: Германия выступает против прямых переговоров с Россией

На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что он «скептически» относится к перспективе возобновления взаимодействия с Кремлем. Мерц недоволен тем, что Россия отказывается от безоговорочного прекращения огня на Украине, на чем давно настаивают европейцы, пишет Euronews*. Издание указывает, что Брюссель уже связался с Киевом и Вашингтоном, чтобы донести свою «единую позицию».