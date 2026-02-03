Лукашенко сказал, почему пьют белорусы в деревнях

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, которое состоялось 3 февраля, сказал, почему пьют белорусы в деревнях. Подробности приводит БелТА.
— Людей не хватает, люди плохие. Пьют. Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? — спросил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, белорусы в деревнях покупают у пенсионеров сахар, делают самогон, напиваются. Он поинтересовался, где находится руководитель хозяйства. Вместе с тем президент напомнил чиновникам о том, что у него имелся опыт работы в подобном хозяйстве.
— И для того, чтобы «такие-сякие люди» за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет, — заявил глава государства.