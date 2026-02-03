В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку

КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Молдавские фермеры призывают министра сельского хозяйства Людмилу Катлабугу уйти в отставку, так как ведомство игнорирует важные проблемы сектора, сообщает ассоциация «Сила фермеров».
Ранее вице-спикер парламента Молдавии от соцпартии Влад Батрынча заявил РИА Новости, что политформирование намерено добиться вынесения вотума недоверия главе минсельхоза из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров. Простой вотум недоверия — это резолюция, которая отражает позицию парламента по вопросу внутренней или внешней политики. Его могут инициировать минимум 15 депутатов, простой вотум рассматривается в течение 14 дней.
«Ассоциация “Сила фермеров” осуждает фарс, организованный министерством сельского хозяйства в процессе “консультаций” по стратегической программе сельскохозяйственной политики на 2026−2030 годы… Некомпетентность министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности во главе с госпожой Катлабугой больше недопустима. Если вы не можете служить интересам фермеров, уйдите в отставку», — говорится в сообщении.
Поясняется, что министерство 29 января представило на консультации документ объемом более 270 страниц, разработка которого заняла почти два года. При этом срок подачи предложений со стороны ассоциаций был установлен до 4 февраля, то есть всего 5 дней. «Это не публичные консультации. Это преднамеренный фарс. В новой программе субсидирования намеренно игнорируется сектор зерновых и масличных культур — крупнейший вкладчик в экспорт товаров. Этот сектор ежегодно приносит более 11 миллиардов леев (650 миллионов долларов) только за счет экспорта, при этом подсолнечник, пшеница и рапс входят в ТОП-5 экспортируемых товаров и вместе представляют собой наибольший объем товаров, экспортируемых местным сектором», — отмечается в сообщении.
В ассоциации обращают внимание на то, что предлагаемая министерством сумма субсидий в размере 62,5 миллиона леев (3,69 миллиона долларов) в год мизерная, причем планируется она для субсидирования всего — от сельскохозяйственной техники до переработки и фотоэлектрических панелей.
«Самое возмутительное то, что в 2026 году большинство сельскохозяйственных секторов не получат субсидий, поскольку министерство планирует выделять средства только с 2027 года. Это не сельскохозяйственная политика, это настоящий экономический саботаж», — подчеркивается в сообщении.
Аграрии настаивают на продлении консультаций как минимум до десяти дней, чтобы отраслевые предложения могли быть полноценно рассмотрены.
Ранее ассоциации «Сила фермеров» обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства. В 2023—2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер. В 2025 году многие фермеры столкнулись с угрозой банкротства из-за долгов по субсидиям.