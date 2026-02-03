В Молдавии фермеры призвали главу Минсельхоза уйти в отставку

Поясняется, что министерство 29 января представило на консультации документ объемом более 270 страниц, разработка которого заняла почти два года. При этом срок подачи предложений со стороны ассоциаций был установлен до 4 февраля, то есть всего 5 дней. «Это не публичные консультации. Это преднамеренный фарс. В новой программе субсидирования намеренно игнорируется сектор зерновых и масличных культур — крупнейший вкладчик в экспорт товаров. Этот сектор ежегодно приносит более 11 миллиардов леев (650 миллионов долларов) только за счет экспорта, при этом подсолнечник, пшеница и рапс входят в ТОП-5 экспортируемых товаров и вместе представляют собой наибольший объем товаров, экспортируемых местным сектором», — отмечается в сообщении.