Политолог раскрыл, о чем Макрон хочет поговорить с Путиным

Это можно воспринимать как положительный шаг со стороны французов, но проблема в том, что мы не видим с французской стороны прагматичного подхода к решению украинского кризиса. С начала СВО в наш адрес идут проклятья и различные обвинения, а также заявления о том, что никакого нацизма на Украине нет и это выдумки русской пропаганды.
Маловероятно, что позиция Франции относительно России изменилась, констатирует эксперт. В этой связи непонятно, как Макрон собирается выстраивать диалог с Путиным. Россия готова к переговорам, но нужна тема — о чем стороны будут договариваться.
Нужно искать компромисс. Вот этого пока со стороны Франции, со стороны Европы не видно. Можно констатировать, что все эти затеи о переговорах обосновываются тем, что они хотят участвовать в переговорах по Украине. Они обижаются, что Европу отодвинули, и переживают, что русские с американцами напрямую договорятся об урегулировании конфликта.
Ранее сообщалось, что Эмманюэль Макрон объявил о технической подготовке к его диалогу с Владимиром Путиным. Французский лидер подчеркнул, что этот процесс осуществляется открыто, с учетом позиции Владимира Зеленского и в координации с ведущими европейскими союзниками.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал здравой мысль французов о необходимости наладить канал связи с РФ. Однако представитель Кремля отметил, что в пока конкретики по возможной организации контактов Путина и Макрона нет.