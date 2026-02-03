Политолог раскрыл, о чем Макрон хочет поговорить с Путиным

Это можно воспринимать как положительный шаг со стороны французов, но проблема в том, что мы не видим с французской стороны прагматичного подхода к решению украинского кризиса. С начала СВО в наш адрес идут проклятья и различные обвинения, а также заявления о том, что никакого нацизма на Украине нет и это выдумки русской пропаганды.