В Госдуме оценили договор Запада и Украины по военному ответу РФ

Москва и Киев еще только обсуждают условия мирного соглашения, а Европа уже разрабатывает план ответа на возможную агрессию России, заранее обвиняя ее в нарушении договоренностей. На враждебную позицию Запада в беседе с «Лентой.ру» обратила внимание заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий прокомментировала информацию о многоуровневом плане действий Украины и ее западных союзников при нарушении мирных договоренностей российской стороной. Соглашение предусматривает военный ответ НАТО Москве.

«Они уже запугивают нас, а мы еще даже не видели, что мы должны такое нарушить, по их гипотетическому мнению. Сразу же нам навешивают ярлык, что мы что-то должны нарушить, идет негативная информация», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Светлана Журова добавила, что условия мирной сделки до сих пор только обсуждаются и непонятно, какие гарантии безопасности получит Украина и устроят ли они Москву.

Ранее СМИ опубликовали данные о плане ответных действий Европы и США в случае нарушения Россией возможного перемирия. Соглашение предусматривает ответные действия — сначала дипломатические предупреждения, а затем вмешательство сил Вашингтона или «коалиции желающих».

