В Госдуме оценили договор Запада и Украины по военному ответу РФ

«Они уже запугивают нас, а мы еще даже не видели, что мы должны такое нарушить, по их гипотетическому мнению. Сразу же нам навешивают ярлык, что мы что-то должны нарушить, идет негативная информация», — отметила собеседница «Ленты.ру».