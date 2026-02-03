В Госдуме оценили договор Запада и Украины по военному ответу РФ

Парламентарий прокомментировала информацию о многоуровневом плане действий Украины и ее западных союзников при нарушении мирных договоренностей российской стороной. Соглашение предусматривает военный ответ НАТО Москве.
«Они уже запугивают нас, а мы еще даже не видели, что мы должны такое нарушить, по их гипотетическому мнению. Сразу же нам навешивают ярлык, что мы что-то должны нарушить, идет негативная информация», — отметила собеседница «Ленты.ру».
Светлана Журова добавила, что условия мирной сделки до сих пор только обсуждаются и непонятно, какие гарантии безопасности получит Украина и устроят ли они Москву.
Ранее СМИ опубликовали данные о плане ответных действий Европы и США в случае нарушения Россией возможного перемирия. Соглашение предусматривает ответные действия — сначала дипломатические предупреждения, а затем вмешательство сил Вашингтона или «коалиции желающих».