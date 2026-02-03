Фундаментальные нормы новой Конституции разъяснил депутат

Елнур Бейсенбаев отметил, что нормы проекта новой Конституции тщательно обсуждаются не только членами Комиссии по конституционной реформе, но и обществом в целом.
«В п. 1 ст. 43 проекта Конституции указано, что президент избирается один раз на семь лет. Это ясная норма, которая не допускает монополизации власти. Как вы знаете, она была введена в ходе реформы в 2022 году. Это также отражение основополагающего принципа новой Конституции», — заявил он.
Кроме того, по его словам, в п. 5 ст. 43 Конституции прямо указано, что положения первого пункта этой статьи не изменятся.
«Аналогичное ограничение по срокам теперь распространяется на судей Конституционного суда, председателя Верховного суда и генерального прокурора. Это демонстрирует непоколебимость принципов ответственности перед народом и справедливости. Такие нормы раньше отсутствовали, а теперь введены», — заверил мажилисмен.
Акцентировал он внимание и на п. 3 ст. 45 Конституции.
«Близкие родственники президента не могут занимать политические или управленческие должности. Есть в мире примеры: в постсоветских странах и даже в развитых странах иногда родственники президента занимают высокие посты, что вызывает риски. Казахстан же не допускает превращение государственной службы в семейный бизнес, и это закреплено в Конституции. Это решение было подтверждено на референдуме 2022 года и поддержано населением. Эта норма остается фундаментальной в новой Конституции», — резюмировал Елнур Бейсенбаев.
При этом он подчеркнул, что инструментом народовластия является всенародный референдум: в случае принятия данного проекта Конституции Парламент не будет иметь законодательного права вносить изменения в Конституцию. Единственным фактором внесения поправок в Основной закон страны будет только народ.
