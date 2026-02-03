Фундаментальные нормы новой Конституции разъяснил депутат

«Близкие родственники президента не могут занимать политические или управленческие должности. Есть в мире примеры: в постсоветских странах и даже в развитых странах иногда родственники президента занимают высокие посты, что вызывает риски. Казахстан же не допускает превращение государственной службы в семейный бизнес, и это закреплено в Конституции. Это решение было подтверждено на референдуме 2022 года и поддержано населением. Эта норма остается фундаментальной в новой Конституции», — резюмировал Елнур Бейсенбаев.