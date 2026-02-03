Токаев прибыл в Исламабад: истребители, салют и почетный караул

Государственные визиты такого масштаба, как правило, не ограничиваются протокольными жестами. Они формируют основу для конкретных договоренностей и долгосрочных проектов — от инвестиций и логистики до образования и культуры. Именно поэтому нынешний визит Касым-Жомарта Токаева в Пакистан уже называют одним из ключевых событий в двусторонних отношениях за последние годы.