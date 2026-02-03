В Пентагоне обсудили, что будет после ДСНВ

В рамках соглашения Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность сначала из-за пандемии коронавируса, а потом — из-за санкций. СНВ-III оставался последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон вышел в 2002 и 2019 годах соответственно).