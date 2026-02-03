ERR: страны Балтии создадут единое пространство военной мобильности

При этом Певкур признал, что самой сложной частью проекта станет «таможня, которая отличается в разных странах». Он сомневается, что страны Балтии смогут «найти решение» за шесть месяцев, и им, вероятно, потребуется помощь других европейских стран. Однако Каунас заявил, что «лучше поздно, чем никогда», добавив, что Литва работает над аналогичными соглашениями с Германией и Польшей.