ERR: страны Балтии создадут единое пространство военной мобильности

Я и мои коллеги-министры приняли решение о создании Балтийской зоны военной мобильности, которая позволит нашим силам обороны перемещать военную технику на общей, стандартизированной основе.
По словам Певкура, эта инициатива призвана усилить сдерживание в регионе, а конечной целью является создание «военного Шенгена по всей Европе». Министр обороны Латвии Андрис Спрудс добавил, что «балтийская линия обороны станет “практическим ответом на региональные вызовы”», пишет ERR.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас, в свою очередь пояснил, что теперь литовская военная техника может свободно перемещаться для защиты Риги, эстонская артиллерия — поддерживать Вильнюс, латвийские вооруженные силы — обеспечивать безопасность Таллина. Он подчеркнул, что новый проект должен устранить задержки с переброской техники и военнослужащих в периоды повышенной напряженности.
Во времена кризиса важен каждый час — бюрократические препоны не должны ослаблять нашу оборону. Страны Балтии больше никогда не будут чьим-либо задним двором. Мы стоим на страже восточного фланга НАТО и серьезно относимся к своей ответственности.
При этом Певкур признал, что самой сложной частью проекта станет «таможня, которая отличается в разных странах». Он сомневается, что страны Балтии смогут «найти решение» за шесть месяцев, и им, вероятно, потребуется помощь других европейских стран. Однако Каунас заявил, что «лучше поздно, чем никогда», добавив, что Литва работает над аналогичными соглашениями с Германией и Польшей.