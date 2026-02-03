Лукашенко раскрыл, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области во вторник, 3 февраля, раскрыл, почему решил поменять Александра Субботина на посту главы региона. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
— Вы знаете, почему я короткий промежуток времени принимал решение по губернатору? Хотя такая, как Наталья Ивановна (глава Совета Республики Наталья Кочанова. — Ред.), у нас любит входить в курс дела, Сергеенко (председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. — Ред.) помалкивал, как обычно, по-чекистски. Прощаясь с губернатором (речь идет про Александра Субботина. — Ред.) после совещания (в октябре 2025 года в Витебске. — Ред.), я думал, что он завтра побежит на одну ферму, на вторую, на третью, но хоть с людьми поговорит, озадачит их, — заметил глава Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, описывая сложившуюся ситуацию, что с другими побежит и заместитель председателя областного исполнительного комитета Анжелика Никитина. Но этого не произошло. По его словам, они послушали, что говорил президент:
— Мы промониторили: «Правильно говорил. Все правильно». Даже Наталья Ивановна сказала: «Правильно президент требует. Правильно. Все правильно». Разошлись. А некоторые, по оперативной информации (мы же это тоже промониторили), говорят: «Ну ничего, время пройдет, все уляжется». Господа, не уляжется! Укладываться негде. И вижу, все идет к тому, чтобы улеглось.
Глава государства добавил, что пришли бы не нынешний губернатор Витебской области Александр Рогожник, а прежний, Субботин, сказав, как сложно. И предложил бы, что надо реструктуризировать:
— А Турчин (премьер-министр Александр Турчин. — Ред.), вчерашний губернатор: «Да надо, там не все так плохо. Давайте реструктуризировать». Скажите, у кого возьмем деньги? Реструктуризация, отсрочка долгов — это деньги. У кого возьмем. Возьмем у Минской области? Так там тоже павильоны надо строить, комплексы еще надо строить там. Вот ваши подходы. Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Но так имейте в виду, что нам впереди придется идти.
Президент пояснил: понимая, что так было и так будет в Витебской области, ему пришлось заменить губернатора.
