Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Евросоюз хочет ввести ограничения на российские медь, платину, иридий и родий, узнал Bloomberg. Если новый пакет будет принят, то под санкциями может оказаться российский «Норникель».

Источник: Reuters

Европейский союз рассматривает возможность введения ограничения на импорт российских металлов, как иридий, родий, платину и медь. Об этом заявили источники Bloomberg.

Агентство отмечает, что этот запрет произойдет на фоне дефицита этих металлов на рынке. Ограничения, в частности, могут затронуть компанию «Норильский никель», которая прежде не подвергалась санкционным ограничениям.

В январе 2026 года цена на медь на лондонской бирже превысила $14 тыс. за тонну. Медь показала самый сильный рост более чем за 16 лет. В 2025 году цены на медь выросли на 42%, а с начала 2026 года — на 5%.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций Евросоюз рассматривает возможность замены ограничения цен («потолка цен») на российскую нефть на запрет морских перевозок нефтепродуктов из России. При этом не все государства — члены ЕС, по словам источников Bloomberg, согласны с таким решением.

Материал дополняется

