Главный критерий для данной процедуры не только задержка, но и тот факт, что платежи не производились в течение двух лет. Если страна выплачивает часть своего долга, то в первую очередь погашаются самые старые финансовые обязательства, и в этом случае право голоса может быть сохранено. В то же время Генассамблея может применить исключение, если страна сможет доказать, что неплатежеспособность вызвана не зависящими от нее трудностями.
В письме генсекретаря ООН Антониу Гутерриша председателю Генассамблеи от 17 февраля 2025 года говорится, что девять членов ООН считались должниками по статье 19 (Афганистан, Боливия, Венесуэла, Кабо-Верде, Конго, Гренада, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи и Эквадор). Чтобы оставить за собой право голоса, они должны были произвести минимальные платежи. Каракас должен был перечислить минимальный платеж в размере 115 702 476 долларов. (Редакции Новостей Mail не удалось найти подтверждения данной суммы в независимых источниках).