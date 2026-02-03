Balkan Web: Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

Главный критерий для данной процедуры не только задержка, но и тот факт, что платежи не производились в течение двух лет. Если страна выплачивает часть своего долга, то в первую очередь погашаются самые старые финансовые обязательства, и в этом случае право голоса может быть сохранено. В то же время Генассамблея может применить исключение, если страна сможет доказать, что неплатежеспособность вызвана не зависящими от нее трудностями.