Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Balkan Web: Венесуэла лишилась права голоса в Генассамблее ООН

Венесуэла лишилась права голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Об этом заявила Шэрон Берч, пресс-секретарь председателя Генассамблеи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Берч отметила, что вопрос регулируется статьей 19 Устава ООН. Если задолженность государства-члена перед организацией равна сумме членских взносов за предыдущие два полных года или превышает ее, страна лишается права голоса в Генассамблее, поясняет европейское издание Balkan Web.

Главный критерий для данной процедуры не только задержка, но и тот факт, что платежи не производились в течение двух лет. Если страна выплачивает часть своего долга, то в первую очередь погашаются самые старые финансовые обязательства, и в этом случае право голоса может быть сохранено. В то же время Генассамблея может применить исключение, если страна сможет доказать, что неплатежеспособность вызвана не зависящими от нее трудностями.

В письме генсекретаря ООН Антониу Гутерриша председателю Генассамблеи от 17 февраля 2025 года говорится, что девять членов ООН считались должниками по статье 19 (Афганистан, Боливия, Венесуэла, Кабо-Верде, Конго, Гренада, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи и Эквадор). Чтобы оставить за собой право голоса, они должны были произвести минимальные платежи. Каракас должен был перечислить минимальный платеж в размере 115 702 476 долларов. (Редакции Новостей Mail не удалось найти подтверждения данной суммы в независимых источниках).

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше