Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях

«Это не рутинная работа. Это не переговоры, которые ведутся традиционно: у нас все нормально, у нас стандартные отношения, вы к нам приехали, наша очередь к вам приезжать. Это сложнейшая работа в сложнейших условиях», — сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.