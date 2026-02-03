Ричмонд
Захарова назвала переговоры с США работой в сложнейших условиях

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Переговоры России с США — это сложнейшая работа в сложнейших условиях, это не один переговорный трек, а кропотливая и многоплановая работа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Это не рутинная работа. Это не переговоры, которые ведутся традиционно: у нас все нормально, у нас стандартные отношения, вы к нам приехали, наша очередь к вам приезжать. Это сложнейшая работа в сложнейших условиях», — сказала Захарова на встрече со студентами Государственного университета управления.

«Это не один трек переговоров. Это не только стандартные переговоры, которые привыкли проводить. Это сложнейшая кропотливейшая работа, которая ведется многопланово, многоуровнево, с разными треками», — добавила она.

