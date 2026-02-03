Молдавский паспорт: право или привилегия?
"Для тех, кому родина — лишь юрисдикция, понятие гражданства неведомо: нищему пожар не страшен. Система балансирует на острие субъективных решений. Замечено: фотографии на загранпаспорт получаются счастливее, чем на обычный. Так и с гражданством: одним власти Молдовы даруют его легко, лишь бы они критиковали прежнюю родину. Других же, собственных граждан, могут и лишить этой, как оказалось, привилегии. Критерии аутентичности прячут за кулисами паспортной дипломатии: просто кому-то повезло упасть на Кишинев в правильном нарративе, пишет экс-премьер Влад Филат.
Многим родившимся в Молдове отказывают в гражданстве под безупречно формальными предлогами. На бумаге закон ясен. Но стоит его применить — и правила волшебным образом меняются под нужный результат. Документы таинственно исчезают. Сроки «недавности» истекают. А законы вдруг обретают новый смысл — ровно тот, который выгоден. В итоге тысячи наших соотечественников оказываются в подвешенном состоянии: без правового статуса, без гарантий, без опоры. Где граница между статусом и статусностью? Решает не текст закона, а тест «законной».
Для понауехавших гениев, тщетно примеряющих кепку Бродского, «паспорт Паниковского» — орден мужества за особый способ выражать преданность: лавровый венок глашатаю словесных миражей, награда, нашедшая тень своего героя. Для тысяч молдаван гражданство — обещание, обречённое рассыпаться в прах у стола чиновника. Закон, как флюгер, подчиняется резким порывам властных интересов, демонстрируя беспринципную податливость в руках тех, кому он служит. Паспорт выходит за рамки обычного документа и возвышается до маркера политической лояльности.
Гражданство, некогда неотъемлемое право, превращается в благосклонность — дар, который раздаётся по усмотрению властей. Доступ к правовому статусу зависит не от чётких критериев, а от субъективных трактовок чиновников. Подаяние вместо права порождает произвол. Когда закон подменяется снисходительностью, человек превращается в просителя, лишённого и прав, и достоинства.
Право рождает ответственность. Милость же воспитывает покорность. Когда же право восторжествует над волей, а закон над произволом? Не тогда, когда нам это разрешат.
А тогда, когда мы этого потребуем!".
