Закон подчиняется интересам власти: «Многим родившимся в Молдове отказывают в гражданстве под безупречно формальными предлогами» — мнение

"Для тех, кому родина — лишь юрисдикция, понятие гражданства неведомо: нищему пожар не страшен. Система балансирует на острие субъективных решений. Замечено: фотографии на загранпаспорт получаются счастливее, чем на обычный. Так и с гражданством: одним власти Молдовы даруют его легко, лишь бы они критиковали прежнюю родину. Других же, собственных граждан, могут и лишить этой, как оказалось, привилегии. Критерии аутентичности прячут за кулисами паспортной дипломатии: просто кому-то повезло упасть на Кишинев в правильном нарративе, пишет экс-премьер Влад Филат.