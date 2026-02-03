Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины

Зеленский в ноябре 2025 года говорил о необходимости обновить план обороны Украины и базовые документы по безопасности с учетом опыта боевых действий. Он поручил подготовить соответствующие предложения для кабмина министров Денису Шмыгалю, который тогда возглавлял Минобороны. С января Шмыгаль руководит Министерством энергетики, а на посту главы военного ведомства его сменил Михаил Федоров.