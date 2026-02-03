Ричмонд
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками

Батрынча назвал визиты глав ЕС в Молдавию демонстративными.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Визиты в Молдавию лидеров европейских стран похожи на театральные постановки и не приносят реальных результатов для граждан, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

«Визиты иностранных делегаций в Молдавию, равно как и поездки молдавских чиновников за границу, носят преимущественно театральный и демонстративный характер. Они используются для красивых фотографий, громких заявлений и новостных заголовков, но не сопровождаются ощутимыми результатами для страны», — заявил Батрынча журналистам.

Политик подчеркнул, что подобные визиты чаще используются для громких заявлений, больше похожих на лозунги. «Международные визиты должны быть инструментом развития, а не элементом политического пиара. Речь идет о привлечении инвестиций, подписании соглашений и меморандумов о сотрудничестве, запуске совместных проектов, создании рабочих мест и реальной поддержке экономики», — отметил Батрынча.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

