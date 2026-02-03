СМИ: норвежская монархия переживает репутационный кризис

В статье медиа-издания El Mundo America говорится, что в 2019 году Метте-Марит признала свои контакты с Эпштейном, но скрыла истинный масштаб своей дружбы с ним. Кронпринцесса и Эпштейн неоднократно встречались в США и Норвегии и с 2011 по 2014 год поддерживали очень тесные контакты, хотя с 2005 года финансист уже находился под следствием за различные сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Судя по рассекреченным файлам, дружба Метте-Марит и Эпштейна началась в январе 2011 года, когда на форуме в Давосе их познакомил Борис Николич, консультант Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Полтора месяца спустя Николич написал Эпштейну, что норвежская кронпринцесса — «не типичная представительница королевской семьи, она — извращенка».
В одном из электронных писем, которыми обменивались Метте-Марит и Эпштейн, принцесса написала: «Париж хорош для супружеской измены»; в другом магнат-педофил ответил ей, ссылаясь на произведения Владимира Набокова, автора «Лолиты»: «Теперь я понимаю, почему вам нравятся эти книги».
Однако, как отмечает El Mundo America, этих извинений недостаточно, чтобы смягчить глубокий репутационный кризис, с которым столкнулась норвежская монархия.
Информация из файлов Эпштейна вызвала «сильное чувство гнева и разочарования» в Норвегии, а монархия столкнулась с серьезным кризисом, вторит ему британская газета The Guardian.
Издание напоминает, что ранее разразился скандал с 29-летним старшим сыном Метте-Марит. Вчера стало известно, что обвиняемого в четырех изнасилованиях и 34 других преступлениях Мариуса Борга Хёйби арестовали по подозрению в причинении телесных повреждений, угрозах холодным оружием и нарушении запрета на приближение. Суд над Хёйби начнется в Осло сегодня и продлится семь недель, уточняет Guardian.
На прошлой неделе принц Хокон публично заявил, что его пасынок «не является частью Королевского дома Норвегии», подчеркнув, что Хёйби следует судить как любого другого гражданина.
По мнению издания, если королевская семья хочет выйти невредимой из нынешнего кризиса, кронпринцессе предстоит многое объяснить общественности и своим близким. El Mundo America отмечает, что в ближайшее время появится новая информация о ее связях с Эпштейном, и дела, по всей видимости, обстоят плохо.