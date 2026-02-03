СМИ: норвежская монархия переживает репутационный кризис

В статье медиа-издания El Mundo America говорится, что в 2019 году Метте-Марит признала свои контакты с Эпштейном, но скрыла истинный масштаб своей дружбы с ним. Кронпринцесса и Эпштейн неоднократно встречались в США и Норвегии и с 2011 по 2014 год поддерживали очень тесные контакты, хотя с 2005 года финансист уже находился под следствием за различные сексуальные преступления против несовершеннолетних.