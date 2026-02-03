Губернатор Кондратьев провел совещание из-за ухудшения погоды на Кубани

В связи с ухудшением погодных условий в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев провел совещание. Главная задача — обеспечить стабильную работу всех жизненно важных систем и транспорта. Особое внимание уделяется дорогам, коммунальным службам и социальным учреждениям. Необходима своевременная расчистка дорог и тротуаров, информирование водителей и предотвращение аварий на сетях.
Губернатор поручил продолжить работу оперативного штаба, созданного в январе, до окончания зимы.
«Люди не должны сидеть без воды, тепла и электричества в такую погоду. В зоне особого внимания — доступность школ, детских садов и поликлиник, социальных учреждений. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — сказал Вениамин Кондратьев.
По словам заместителя главы региона Евгения Пергуна, дорожные службы перестроили свою работу и начали обрабатывать дороги противогололедными материалами заранее. Это снизило количество жалоб, несмотря на непогоду. Было зафиксировано несколько отключений электроэнергии, которые оперативно устраняются.
Вениамин Кондратьев подчеркнул важность предотвращения обрывов сетей. Эдгар Армаганян из «Кубаньэнерго» сообщил о применении специальных технологий и готовности энергетиков к любым нештатным ситуациям.
Спасатели Кубань-СПАС несут круглосуточное дежурство и готовы оперативно увеличить группировку в случае необходимости. О ситуации также доложили главы Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Анапы и Ейского района.