Рютте: не все в НАТО хотят участвовать в закупке оружия для Украины

В то же время господин Рютте признал, что не все страны НАТО готовы закупать оружие для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). «В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. И вы правы, существует проблема распределения бремени», — сказал он. По его словам, ряд стран вносят существенный вклад, а другие «ничего не делают».