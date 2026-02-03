Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский сообщил, что намерен изменить формат работы переговорной делегации

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

Источник: Газета.Ру

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.

Работа украинской переговорной группы будет скорректирована после масштабного удара Вооруженных сил России по объектам энергетики на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Это был целенаправленный удар по энергетике и рекордное количество баллистических ракет Работа нашей переговорной команды будет соответствующим образом скорректирована», — отметил он в своем Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что российская армия якобы воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года». Температура на значительной части Украины составляет −20°C, подчеркнул он.

По словам украинского лидера, ~ВС России применили 32 баллистические ракеты~, еще 11 ракет других типов, 28 крылатых ракет и 450 ударных беспилотников. Объекты энергетики в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили «наибольший ущерб».

«Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине», — написал он.

Позже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится в Киеве с официальным визитом, ~Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы «нарушила обещание» и в связи с этим «должны быть последствия»~.

«Президент США [Дональд Трамп] говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу [30 января]. А в ночь на сегодня россияне, по нашему взгляду, нарушили обещание», — сказал он.

Зеленский уточнил, что в ходе встречи с Рютте обсуждался вопрос «оперативных» поставок ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Я надеюсь, что нам удастся реализовать все, о чем мы договорились», — добавил украинский лидер.

«Зеленский усугубил ситуацию».

Россия нанесла массированный удар по Украине в связи с тем, что Киев не выполнил взятые на себя обязательства, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками. Мы ждем решения, которые Украина должна принять на очередном этапе переговоров. Это элемент воздействия на переговорный процесс», — сказал он «Ленте.ру».

~Россия ответила на атаки ВСУ на Белгород~, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«Мы провели массированную атаку на Украину из-за ударов, которые во время перемирия наносил Киев по Белгороду и другим населенным пунктам, по мирным жителям, что привело к гибели людей», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, к ответным действиям мог подтолкнуть приказ Зеленского «убивать в месяц по 50 тысяч российских солдат», предположил Кнутов. По его словам, Киев также предпринимал попытки восстановить некоторые объекты ВПК.

«Все это было нами выведено из строя. ~Зеленский сам усугубил ситуацию с конфликтом~, и сейчас удивляться на его месте — это просто странно», — резюмировал Кнутов.

~В ночь на 3 февраля российские войска в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, а также местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия~, сообщило Минобороны РФ. Атака произошла в преддверии второго раунда переговоров трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби, который запланирован на 4−5 февраля.

29 января Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина «не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод». На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома действительно обратился с просьбой к российскому коллеге ~воздержаться от нанесения ударов по Киеву «на неделю до 1 февраля»~, чтобы создать «благоприятные условия для проведения переговоров».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше