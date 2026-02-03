Зеленский сообщил, что намерен изменить формат работы переговорной делегации

Президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля анонсировал изменения в работе украинских переговорщиков. По его мнению, Москва нарушила энергетическое перемирие. Однако в Кремле подчеркивали, что Вашингтон просил воздержаться от ударов по Украине только до 1 февраля.
Работа украинской переговорной группы будет скорректирована после масштабного удара Вооруженных сил России по объектам энергетики на Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Это был целенаправленный удар по энергетике и рекордное количество баллистических ракет Работа нашей переговорной команды будет соответствующим образом скорректирована», — отметил он в своем Telegram-канале.
Зеленский утверждает, что российская армия якобы воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года». Температура на значительной части Украины составляет −20°C, подчеркнул он.
По словам украинского лидера, ~ВС России применили 32 баллистические ракеты~, еще 11 ракет других типов, 28 крылатых ракет и 450 ударных беспилотников. Объекты энергетики в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили «наибольший ущерб».
«Сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине», — написал он.
Позже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится в Киеве с официальным визитом, ~Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы «нарушила обещание» и в связи с этим «должны быть последствия»~.
«Президент США [Дональд Трамп] говорил, что нужно воздержаться от ударов на протяжении недели, фактически это началось в ночь на пятницу [30 января]. А в ночь на сегодня россияне, по нашему взгляду, нарушили обещание», — сказал он.
Зеленский уточнил, что в ходе встречи с Рютте обсуждался вопрос «оперативных» поставок ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
«Я надеюсь, что нам удастся реализовать все, о чем мы договорились», — добавил украинский лидер.
«Зеленский усугубил ситуацию».
Россия нанесла массированный удар по Украине в связи с тем, что Киев не выполнил взятые на себя обязательства, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками. Мы ждем решения, которые Украина должна принять на очередном этапе переговоров. Это элемент воздействия на переговорный процесс», — сказал он «Ленте.ру».
~Россия ответила на атаки ВСУ на Белгород~, считает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
«Мы провели массированную атаку на Украину из-за ударов, которые во время перемирия наносил Киев по Белгороду и другим населенным пунктам, по мирным жителям, что привело к гибели людей», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, к ответным действиям мог подтолкнуть приказ Зеленского «убивать в месяц по 50 тысяч российских солдат», предположил Кнутов. По его словам, Киев также предпринимал попытки восстановить некоторые объекты ВПК.
«Все это было нами выведено из строя. ~Зеленский сам усугубил ситуацию с конфликтом~, и сейчас удивляться на его месте — это просто странно», — резюмировал Кнутов.
~В ночь на 3 февраля российские войска в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, а также местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия~, сообщило Минобороны РФ. Атака произошла в преддверии второго раунда переговоров трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби, который запланирован на 4−5 февраля.
29 января Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина «не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод». На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома действительно обратился с просьбой к российскому коллеге ~воздержаться от нанесения ударов по Киеву «на неделю до 1 февраля»~, чтобы создать «благоприятные условия для проведения переговоров».