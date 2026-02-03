Сотрудника Минобороны Польши заподозрили в работе на российскую разведку

Как уточняет портал Onet со ссылкой на источники, речь идет о 60-летнем сотруднике среднего звена департамента стратегии и планирования обороны, работавшем в ведомстве с 1990-х годов. Его задержали вскоре после прихода на работу. Польская контрразведка подозревает мужчину в сотрудничестве с представителями российской и белорусской разведки, говорится в материале.