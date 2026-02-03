Парламент Норвегии сохранил монархию в качестве формы правления

Парламент Норвегии отклонил предложение о введении в стране республиканской формы правления и сохранил монархию, передает телерадиокомпания NRK.
Сообщается, что за сохранение монархии в качестве формы правления в стране проголосовал 141 человек, а за республиканскую форму правления — 26 членов парламента.
Также отмечается, что монархическую систему власти поддерживают 66% опрошенных граждан Норвегии. Еще 76% опрошенных граждан заявили, что у них снизилось доверие к кронпринцессе страны Метте-Марит.
Ранее стало известно, что Мэтте-Марит фигурирует в новых файлах скандального миллиардера Джеффри Эпштейна. Сообщалось, что она жила в его доме во Флориде, а также общалась с ним даже после выдвинутых обвинений в сексуальной эксплуатации.