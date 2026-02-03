Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике

Ранее лидер молдавской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года. На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.