Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике

КИШИНЕВ, 3 фев — РИА Новости. Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены сократить количество районов в республике и пересмотреть полномочия районных советов, заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.
Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления.
«Наша цель — сократить количество районов и переосмыслить мандат районных советов. После 2027 года я вижу районы как структуры с большим количеством специалистов по государственным закупкам, специалистов по вопросам городского планирования, территориального планирования, а также специалистов по привлечению проектов», — заявил Бузу в интервью агентству IPN.
По его словам, власти хотят, чтобы районные центры могли оказывать логистическую и методическую поддержку центральной администрации в процессе развития страны. Бузу подчеркнул, что в рамках реформы правительство серьезно проанализирует, какими полномочиями должны обладать районные советы, чтобы быть максимально эффективными.
Ранее лидер молдавской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году — до проведения местных выборов 2027 года. На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.