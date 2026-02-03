Ричмонд
Дмитриев: Гейтс хотел монополизировать рынок вакцин до пандемии COVID-19

Билл Гейтс построил многоуровневую скрытую сеть, чтобы монополизировать рынок вакцин, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что миллиардер Билл Гейтс, являющийся сооснователем фонда Gates Foundation и экс-главой Microsoft, создал многоуровневую скрытую сеть. Она связывала некоммерческие структуры и коммерческие интересы с целью установления контроля над мировым рынком вакцин.

В сеть входят регуляторы, лидеры общественного мнения, СМИ, технологические компании, политики и производители вакцин".

Дмитриев утверждает, что планы по превращению пандемий в устойчивую бизнес-модель существовали задолго до начала пандемии COVID-19.

Своё заявление Дмитриев сделал в соцсети X* на фоне публикациии файлов по делу Джеффри Эпштейна. В документах также фигурирует план развития финансовой архитектуры, призванный превратить пандемии в источник прибыли.

Ранее стало известно, что в файлах Эпштейна обнаружили информацию о возможной половой болезни Гейтса.

*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

