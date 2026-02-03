ТАСС: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут 4−5 февраля

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что консультации пройдут 4 и 5 февраля. Кроме того, ожидается, что на переговорах также будет присутствовать специальный представитель президента США Стив Уиткофф. Предполагается, что 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, откуда позже направится в ОАЭ.