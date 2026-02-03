Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут 4−5 февраля

Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с участием России, США и Украины остается в силе и пройдет 4 и 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с участием России, США и Украины остается в силе и пройдет 4 и 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Формат в силе, переговоры пройдут 4−5 февраля, — приводят информацию от источника в материале.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что консультации пройдут 4 и 5 февраля. Кроме того, ожидается, что на переговорах также будет присутствовать специальный представитель президента США Стив Уиткофф. Предполагается, что 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, откуда позже направится в ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше