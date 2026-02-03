ТАСС: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут 4−5 февраля

Очередной раунд трехсторонних переговоров по украинскому вопросу с участием России, США и Украины остается в силе и пройдет 4 и 5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— Формат в силе, переговоры пройдут 4−5 февраля, — приводят информацию от источника в материале.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что консультации пройдут 4 и 5 февраля. Кроме того, ожидается, что на переговорах также будет присутствовать специальный представитель президента США Стив Уиткофф. Предполагается, что 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, откуда позже направится в ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.
Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».