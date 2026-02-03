Путин собрал первое в 2026 году совещание по экономике

Последнее заседание, посвящённое экономическим вопросам, состоялось в декабре 2025 года. Основными пунктами повестки дня тогда были вопросы индексации заработной платы сотрудников бюджетной сферы и повышения пенсионных выплат. Также в рамках данного мероприятия рассматривалась стратегия дальнейшего сокращения уровня бедности на территории Российской Федерации.
Ранее Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. В частности, глава государства одобрил «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года».
