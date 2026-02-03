Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин собрал первое в 2026 году совещание по экономике

Президент России Владимир Путин созвал первое в 2026 году совещание, посвящённое экономике. В нём участвуют члены экономического блока правительства, чтобы рассмотреть и обсудить текущие вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны.

Источник: Life.ru

Последнее заседание, посвящённое экономическим вопросам, состоялось в декабре 2025 года. Основными пунктами повестки дня тогда были вопросы индексации заработной платы сотрудников бюджетной сферы и повышения пенсионных выплат. Также в рамках данного мероприятия рассматривалась стратегия дальнейшего сокращения уровня бедности на территории Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 8 декабря 2025 года. В частности, глава государства одобрил «Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года».

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.