Казахстанские реформы заинтересовали Саудовскую Аравию: о чём говорили в Эр-Рияде

Политические реформы, которые сегодня обсуждаются в Казахстане, всё чаще становятся темой международного диалога. На этот раз внимание к ним проявили в Саудовской Аравии, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провёл переговоры с председателем Исследовательского центра залива, известным региональным экспертом Абдулазизом Сагером.

Что именно обсуждали.

Ключевой темой встречи стали масштабные конституционные изменения, которые сейчас формируют новую модель государственного управления в Казахстане.

Посол подробно рассказал собеседнику об основных тезисах выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая. Именно там были обозначены стратегические направления политического и общественного развития страны.

Отдельный акцент был сделан на реформах, выносимых на общенациональный референдум.

Какие изменения представили зарубежному эксперту.

В ходе переговоров Мадияр Менилбеков остановился на нескольких ключевых новациях:

переход к однопалатному парламенту; введение должности вице-президента; создание нового общественно-политического института — Народного совета.

По словам посла, речь идёт о системной перестройке политической архитектуры, направленной на повышение эффективности управления и усиление диалога между государством и обществом.

Реакция саудовской стороны.

Абдулазиз Сагер проявил заинтересованность в происходящих в Казахстане процессах и дал положительную оценку курсу политической и социально-экономической модернизации.

Эксперт отметил, что конституционные реформы могут стать одним из ключевых политических этапов в истории Казахстана и сыграть важную роль не только для самой страны, но и для всего региона.

Почему это важно.

Интерес со стороны авторитетных аналитических центров Ближнего Востока показывает, что казахстанские реформы воспринимаются как значимый и самостоятельный политический процесс. Их обсуждают не только внутри страны, но и на международных экспертных площадках.

Для Казахстана это сигнал о том, что выбранный курс внимательно изучают за рубежом — как возможный пример модернизации государственной системы в условиях глобальных изменений.