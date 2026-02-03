Казахстанские реформы заинтересовали Саудовскую Аравию: о чём говорили в Эр-Рияде

Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия Мадияр Менилбеков провёл переговоры с председателем Исследовательского центра залива, известным региональным экспертом Абдулазизом Сагером.
Что именно обсуждали.
Ключевой темой встречи стали масштабные конституционные изменения, которые сейчас формируют новую модель государственного управления в Казахстане.
Посол подробно рассказал собеседнику об основных тезисах выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на V заседании Национального курултая. Именно там были обозначены стратегические направления политического и общественного развития страны.
Отдельный акцент был сделан на реформах, выносимых на общенациональный референдум.
Какие изменения представили зарубежному эксперту.
В ходе переговоров Мадияр Менилбеков остановился на нескольких ключевых новациях:
переход к однопалатному парламенту; введение должности вице-президента; создание нового общественно-политического института — Народного совета.
По словам посла, речь идёт о системной перестройке политической архитектуры, направленной на повышение эффективности управления и усиление диалога между государством и обществом.
Реакция саудовской стороны.
Абдулазиз Сагер проявил заинтересованность в происходящих в Казахстане процессах и дал положительную оценку курсу политической и социально-экономической модернизации.
Эксперт отметил, что конституционные реформы могут стать одним из ключевых политических этапов в истории Казахстана и сыграть важную роль не только для самой страны, но и для всего региона.
Почему это важно.
Интерес со стороны авторитетных аналитических центров Ближнего Востока показывает, что казахстанские реформы воспринимаются как значимый и самостоятельный политический процесс. Их обсуждают не только внутри страны, но и на международных экспертных площадках.
Для Казахстана это сигнал о том, что выбранный курс внимательно изучают за рубежом — как возможный пример модернизации государственной системы в условиях глобальных изменений.