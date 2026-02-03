Ричмонд
Путин заявил, что ВВП России выросло на 1% в 2025 году

Владимир Путин в ходе первого в 2026 году совещания по экономическим вопросам заявил, что ВВП России выросло на 1% по итогам 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в ходе первого в 2026 году совещания по экономическим вопросам выступил с заявлением, что ВВП России выросло на 1% по итогам 2025 года.

«Отмечу, что по итогам 2025 года ВВП России прибавил один процент. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», — заявил президент.

Как отметил глава государства, замедление темпов роста ВВП РФ было ожидаемым и даже рукотворным — для снижения инфляции. Ожидается, что по итогам 2026 года инфляция не превысит 5%, добавил Путин.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ВВП России в 2026 году увеличится на 1−1,3%, а инфляция замедлится до 4−4,5%.

