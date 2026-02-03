Путин сообщил о снижении инфляции в России до 5,6%

«Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», — заявил глава государства.
Президент обратил внимание, что рост цен, наблюдаемый в начале года, носит временный характер. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%». Путин подчеркнул, что подобная динамика уже наблюдалась ранее.
Ранее сообщалось, что Путин созвал первое в 2026 году совещание, посвящённое экономике. В нём участвуют члены экономического блока правительства, чтобы рассмотреть и обсудить текущие вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.