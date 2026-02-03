Ричмонд
Путин сообщил о снижении инфляции в России до 5,6%

Инфляция в России по итогам 2025 года заметно замедлилась и составила 5,6%. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, снижение инфляции стало важным результатом экономической политики и стабилизации ключевых макроэкономических показателей.

Источник: Life.ru

«Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», — заявил глава государства.

Президент обратил внимание, что рост цен, наблюдаемый в начале года, носит временный характер. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%». Путин подчеркнул, что подобная динамика уже наблюдалась ранее.

Ранее сообщалось, что Путин созвал первое в 2026 году совещание, посвящённое экономике. В нём участвуют члены экономического блока правительства, чтобы рассмотреть и обсудить текущие вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны.

