Путин сообщил о снижении инфляции в России до 5,6%

Президент обратил внимание, что рост цен, наблюдаемый в начале года, носит временный характер. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%». Путин подчеркнул, что подобная динамика уже наблюдалась ранее.