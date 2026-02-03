Путин счёл ожидаемым замедление динамики ВВП России в 2025 году

«В 2023—2024 годах [было] 4,1% — 4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», — рассказал глава государства.