Путин счёл ожидаемым замедление динамики ВВП России в 2025 году

Глава государства констатировал, что в 2023 и 2024 годах рост ВВП составлял 4,1% — 4,3% роста. Он пояснил, что последовавшее замедление темпов является рукотворным и напрямую связано с комплексом мер, нацеленных на снижение инфляционного давления в стране.
Напомним, что Владимир Путин провёл первое в 2026 году совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Предыдущее аналогичное совещание состоялось в декабре 2025 года. Тогда основными темами для обсуждения стали планы по индексации заработных плат бюджетников и повышению пенсионного обеспечения.
