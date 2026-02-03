Ричмонд
Путин призвал повышать эффективность экономики через новые рабочие места

Российская экономика должна стать эффективнее за счёт качественных изменений на рынке труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая первое в 2026 году совещание по экономическим вопросам.

Источник: Life.ru

«Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать её более эффективной за счёт создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», — заявил глава государства.

Ранее глава государства заявил о снижении инфляции до 5,6%. Это стало важным результатом экономической политики и стабилизации ключевых макроэкономических показателей. При этом, к концу года инфляция должна снизится примерно до 5%.

