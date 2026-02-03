Путин призвал повышать эффективность экономики через новые рабочие места

«Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать её более эффективной за счёт создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», — заявил глава государства.
Ранее глава государства заявил о снижении инфляции до 5,6%. Это стало важным результатом экономической политики и стабилизации ключевых макроэкономических показателей. При этом, к концу года инфляция должна снизится примерно до 5%.
